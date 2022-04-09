Минобороны показало видео ракетного удара по замаскированному складу ВСУ

Использовалось высокоточное оружие

Российские военные уничтожили замаскированный склад с боеприпасами. Украинский военный объект был обнаружен расчётом беспилотника, удар нанесён высокоточными ракетами. Видео распространило Минобороны России.

Ранее военное ведомство сообщило, что в Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8, а также склад с авиационными ракетами и бомбами.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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