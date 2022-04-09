Белгородских десантников наградили за подвиги на Украине

Они проявили настоящий героизм

Высочайший профессионализм, мужество и отвагу проявляют российские военные во время спецоперации по защите населения Донбасса. В борьбе с националистами нашим солдатам и офицерам помогает боевой дух и осознание огромной поддержки всех жителей страны. И это единение народа и армии приводит к новым подвигам, которые не остаются незамеченными.

Вручая Ордена Мужества командующий Воздушно-десантными войсками не сдерживает эмоций. По-отечески обнимает каждого бойца. За отвагу и героизм, проявленные в бою, белгородские десантники получают государственные награды.

"Я благодарю вас всех за службу. За ваш подвиг. Настоящий подвиг. Вы действительно являетесь гордостью воздушно-десантных войск, наших вооруженных сил! Нашей страны! И мы обязательно победим!" – сказал Андрей Сердюков.

Голубые береты отличились на передовой. Подразделение белгородских десантников занималось высадкой на украинский аэродром "Антонов". Он был захвачен и удерживался до подхода основных российских сил, сообщает "ТВ Центр".

За каждым именем - свой личный подвиг. Российские бойцы нередко выходят победителями из сражений с многократно превосходящими силами противника. Лейтенант Никита Югансон, командуя взводом, организовал ночную засаду для украинских националистов. Российским военным удалось задержать автомобиль с корректировщиками артиллерийского огня. Пленных отправили в оперштаб. А ещё через несколько дней лейтенант Югансон обнаружил вражеские позиции. Тактический бой был выигран. Российские военнослужащие передали точные координаты противника для огневого уничтожения.

Сержант Владислав Пенкин, командир отделения, тоже вышел на след националистов. Они готовили нападение на российскую колонну вблизи одного из населённых пунктов. Сержант опередил их. Огнём из своей боевой машины десанта он уничтожил троих стрелков и гранатометчика. Владислав Пенкин обнаружил позицию крупнокалиберного пулемёта и уничтожил огневую точку противника. И даже, несмотря на полученное в бою ранение, сержант оперативно десантировался и продолжил вести бой с националистами.

Старший лейтенант Артём Фокин, командир мотострелковой роты, обнаружив оборудованные позиции боевиков, сходу атаковал. Националисты, не ожидая внезапного нападения, отступили. А подразделение продвинулось дальше. Рота Фокина восемь часов вела ожесточенные бои с националистами и освободила поселение от радикалов. Затем были отвоёваны и ещё четыре населённых пункта.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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