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Собянин поздравил "Московские кабельные сети" со 125-летием

15:37
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Организация обеспечивает электричеством 80% потребителей

"Московские кабельные сети" сегодня отмечают 125-летие. Сергей Собянин поздравил сотрудников компании на своей странице в соцсети, сообщает "ТВ Центр".

Мэр Москвы отметил, что организация обеспечивает электричеством 80% потребителей. Среди них - жилые районы, транспортная инфраструктура, промышленность.

Технологии и цифровые решения постоянно обновляются. Создана автоматизированная система управления мобильными бригадами, а также одна из самых надёжных линий электроснабжения.

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