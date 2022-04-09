Собянин поздравил "Московские кабельные сети" со 125-летием

Организация обеспечивает электричеством 80% потребителей
"Московские кабельные сети" сегодня отмечают 125-летие. Сергей Собянин поздравил сотрудников компании на своей странице в соцсети, сообщает "ТВ Центр".
Мэр Москвы отметил, что организация обеспечивает электричеством 80% потребителей. Среди них - жилые районы, транспортная инфраструктура, промышленность.
Технологии и цифровые решения постоянно обновляются. Создана автоматизированная система управления мобильными бригадами, а также одна из самых надёжных линий электроснабжения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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