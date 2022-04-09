Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Политики поговорили по телефону

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Разговор состоялся по инициативе Еревана, сообщает "ТВ Центр".

Премьер Армении проинформировал главу нашего государства о прошедших в Брюсселе переговорах с президентом Азербайджана. Путин и Пашинян подтвердили важность реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху.

Также шла речь о подготовке к предстоящему визиту Пашиняна в Россию. Он намечен на 19 апреля.

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