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МакSим впервые выйдет на сцену после тяжёлой болезни

18:20
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Певица пришла в себя

Певица МакSим даст первый большой концерт после болезни. Звезда выступит вживую в начале лета.  
Сильно похудевшая МакSим показала себя после болезни

В этом году МакSим уже записала песню в дуэте с Егором Кридом – звезды перепели свой старый хит "Отпускаю". Это значит, что слухи о том, что после тяжёлой болезни певица потеряла голос, оказались только слухами.

38-летняя МакSим восстановилась и может петь. Первый концерт после выздоровления пройдёт в Зелёном театре ВДНХ в июне, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Сама исполнительница на днях сообщила о том, что подготовка к концерту началась, а билеты скоро поступят в продажу.

Летом прошлого года МакSим тяжело болела – у неё был коронавирус. Певица впала в кому, поражение лёгких было около 90%. При этом в гостях у Ивана Урганта через некоторое время после выхода из больницы 38-летняя исполнительница уверяла, что на ней всё заживает, как на собаке.

За время болезни у певицы атрофировались мышцы ног. Она с трудом передвигалась и похудела на 34 килограмма. Сейчас её организм постепенно приходит в порядок.

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