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Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца

19:39
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Его госпитализировали из-за проблем с сердцем

Бедрос Киркоров попал в больницу, у 89-летнего артиста проблемы с сердцем.
Отца Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью

О своём отце переживает Филипп Киркоров. Сейчас моя главная забота – его здоровье и жизнь, говорит певец.

"Пару дней назад на фоне осложнения коронавируса у папы случилась сердечная недостаточность. Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шотаевича Ревишвили в институте Вишневского", - рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") Филипп Киркоров.

Бедрос Киркоров недавно перенёс коронавирус. Проблемы с сердцем начались после болезни. Врачи говорят, что это самое распространённое осложнение после ковида.

2 июня Бедросу Киркорову должно исполниться 90 лет.

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