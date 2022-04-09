Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца

Его госпитализировали из-за проблем с сердцем

Бедрос Киркоров попал в больницу, у 89-летнего артиста проблемы с сердцем.

О своём отце переживает Филипп Киркоров. Сейчас моя главная забота – его здоровье и жизнь, говорит певец.

"Пару дней назад на фоне осложнения коронавируса у папы случилась сердечная недостаточность. Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шотаевича Ревишвили в институте Вишневского", - рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") Филипп Киркоров.

Бедрос Киркоров недавно перенёс коронавирус. Проблемы с сердцем начались после болезни. Врачи говорят, что это самое распространённое осложнение после ковида.

2 июня Бедросу Киркорову должно исполниться 90 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"