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Евросоюз запретил въезд машин с российскими и белорусскими номерами

17:12
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Ограничения не распространяются на ввоз энергоносителей и удобрений

Евросоюз запретил въезд на свою территорию автомобилей с российскими и белорусскими регистрационными знаками.  Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России. Брюссель ссылается на пятый санкционный пакет.
Санкционный лимит ЕС близок к исчерпанию

Ограничения пока не распространяются на машины, перевозящие лекарства, медицинские товары, продукты, пшеницу, цветные металлы, удобрения и энергоносители.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса страны ЕС ввели несколько пакетов санкций против России. Они касаются банковской сферы, торговли, сотрудничества в космосе и других областей. Также введены индивидуальные санкции против ряда политиков и предпринимателей. Ограничения не распространяются на покупку у России нефти и газа, удобрений и ряда другой продукции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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