Евросоюз запретил въезд машин с российскими и белорусскими номерами

Ограничения не распространяются на ввоз энергоносителей и удобрений

Евросоюз запретил въезд на свою территорию автомобилей с российскими и белорусскими регистрационными знаками. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России. Брюссель ссылается на пятый санкционный пакет.

Ограничения пока не распространяются на машины, перевозящие лекарства, медицинские товары, продукты, пшеницу, цветные металлы, удобрения и энергоносители.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса страны ЕС ввели несколько пакетов санкций против России. Они касаются банковской сферы, торговли, сотрудничества в космосе и других областей. Также введены индивидуальные санкции против ряда политиков и предпринимателей. Ограничения не распространяются на покупку у России нефти и газа, удобрений и ряда другой продукции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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