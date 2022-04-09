Путин обсудил с Алиевым делимитацию армяно-азербайджанской границы

Президенты провели телефонный разговор
По инициативе Баку состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидеры подчеркнули необходимость полной реализации трёхсторонних договорённостей, обсудили вопросы демилитаризации на азербайджанско-армянской границе и подготовку мирного договора между республиками.
Ранее в субботу состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна. Была подтверждена важность реализации трёхсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху.
Также затрагивалась тема мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Путин и Пашинян договорились продолжить общение во время визита премьер-министра Армении в Москву 19 апреля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"