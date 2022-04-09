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Путин обсудил с Алиевым делимитацию армяно-азербайджанской границы

16:38
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Президенты провели телефонный разговор

По инициативе Баку состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лидеры подчеркнули необходимость полной реализации трёхсторонних договорённостей, обсудили вопросы демилитаризации на азербайджанско-армянской границе и подготовку мирного договора между республиками.

Ранее в субботу состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна. Была подтверждена важность реализации трёх­сторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху.

Также затрагивалась тема мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Путин и Пашинян договорились продолжить общение во время визита премьер-министра Армении в Москву 19 апреля.

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