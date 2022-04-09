Дровосеки с пилами отбили лося у голодного медведя (видео)

Косолапый убежал в лес

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором дровосеки с бензопилами отбили у голодного медведя лося, сообщает "ТВ Центр".

Произошло это в Тверской области. Косолапый вышел из зимней спячки и рыскал по лесу в поисках пищи. Увидев лося, он напал на добычу.

Если бы не вмешательство людей, у жертвы практически не было бы шансов на спасение. Оказавшиеся поблизости мужчины бросились на помощь, шумом отогнав хищника.

В итоге медведь отпустил добычу и ретировался. О дальнейшей судьбе лося не сообщается.

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