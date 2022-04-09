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Лукашенко получил травму на хоккейном матче

17:37
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Президенту оказали первую помощь

Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу во время игры в хоккей. ЧП с президентом Белоруссии произошло во время финала Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба, сообщает Telegram-канал "Пул первого". 

На опубликованных в Сети кадрах видно, как игрок под номером 7 промахнулся по клюшке президента и попал ему по подбородку.

После этого Лукашенко какое-то время сидел на скамейке запасных, приложив платок к ране. Позже травмированный подбородок Лукашенко заклеили пластырем.

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