Глава евродипломатии выступил за военное разрешение ситуации на Украине

Боррель забыл о переговорах

Главный европейский дипломат фактически возглавил "партию войны". Жозеп Боррель впервые в истории Евросоюза пожелал военного решения конфликта. Об этом глава евродипломатии написал у себя в Twitter после визита на Украину.

"Эта война должна быть выиграна на поле боя", - написал Боррель. Он также припугнул Россию новыми санкциями и анонсировал обсуждение этой тематики на плановой встрече глав МИД ЕС 11 апреля в Брюсселе.

За всю историю ЕС ни руководители, ни дипломаты не делали подобных заявлений. Политики всегда стремились разрешить любой конфликт путём переговоров. Высказываний о военном решении не было во время событий в Югославии, Ливии, Афганистане, Ираке. Боррель стал первым европейским политиком и дипломатом, открыто призвавшим к войне.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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