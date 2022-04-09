Минобороны: Провалилась попытка эвакуировать националистов из Мариуполя на сухогрузе

Российские военные не дали это сделать

Украинские власти предприняли попытку эвакуировать националистов из Мариуполя на сухогрузе "Апачи". Подробности сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В тёмное время суток украинский сухогруз попытался прорваться к блокированному порту Мариуполя, но ему помешали российские корабли Черноморского флота. На предупреждения капитан судна не реагировал, российским военным пришлось открыть огонь.

На сухогрузе начался пожар, его потушил экипаж. Сейчас "Апачи" буксируют в порт Ейск. Перед этим российские военные провели досмотр на корабле.

Ранее украинские власти пытались эвакуировать националистов из Мариуполя на вертолётах. Несколько машин сбили в районе порта российские военные. Сейчас город освобождён на 98%, остались очаги сопротивления в порту и промзоне.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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