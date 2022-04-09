Украинские националисты взорвали в ЛНР цистерну с азотной кислотой

Это - очередная провокация

Очередная провокация киевского режима: украинские военные подорвали в Рубежном цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр в своем Telegram-канале. Диверсию устроили члены националистических батальонов.

Ранее Минобороны России предупреждало, что на Украине готовятся провокации с применением химических веществ для того, чтобы обвинить в гибели мирных жителей российские войска.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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