ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лучшие из лучших: новые герои спецоперации

10:00
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Военные проявляют настоящее мужество

О время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в Минобороны.
Белгородских десантников наградили за подвиги на Украине

Командир батальона, подполковник Николай Паскарь руководил штурмом заброшенного здания, в котором украинские националисты оборудовали огневые позиции. Несмотря на ожесточённое сопротивление, боевики были выбиты из здания и начали отступать. Преследуя противника подполковник Паскарь попал под миномётный обстрел, был ранен, но продолжил руководить подразделением до полного разгрома вооружённого формирования националистов.

Заместитель командира взвода, старший сержант Кирилл Ившин организовывал артиллерийскую поддержку наших десантников при продвижении в тыл противника. Несмотря на систематические обстрелы сержант Ившин точно наводил и корректировал орудия. Результатом ожесточённых боёв с националистами стало уничтожение батареи систем залпового огня "Град", огневых позиций гаубиц Д-30, миномётов и более ста националистов.

Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников организовал эвакуацию 25 раненых российских военных с аэродрома, который подвергся огневому удару противника. При этом удалось избежать потерь среди медицинского отряда. Всего за время проведения специальной военной операции подполковник Смольников эвакуировал из зоны боевых действий более тысячи раненых, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.