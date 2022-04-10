Лучшие из лучших: новые герои спецоперации

Военные проявляют настоящее мужество

О время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в Минобороны.

Командир батальона, подполковник Николай Паскарь руководил штурмом заброшенного здания, в котором украинские националисты оборудовали огневые позиции. Несмотря на ожесточённое сопротивление, боевики были выбиты из здания и начали отступать. Преследуя противника подполковник Паскарь попал под миномётный обстрел, был ранен, но продолжил руководить подразделением до полного разгрома вооружённого формирования националистов.

Заместитель командира взвода, старший сержант Кирилл Ившин организовывал артиллерийскую поддержку наших десантников при продвижении в тыл противника. Несмотря на систематические обстрелы сержант Ившин точно наводил и корректировал орудия. Результатом ожесточённых боёв с националистами стало уничтожение батареи систем залпового огня "Град", огневых позиций гаубиц Д-30, миномётов и более ста националистов.

Начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников организовал эвакуацию 25 раненых российских военных с аэродрома, который подвергся огневому удару противника. При этом удалось избежать потерь среди медицинского отряда. Всего за время проведения специальной военной операции подполковник Смольников эвакуировал из зоны боевых действий более тысячи раненых, сообщает "ТВ Центр".

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