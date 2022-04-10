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Момент стрельбы по людям в израильском кафе попал на видео

10:41
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Есть пострадавшие

Девять человек получили ранения в результате стрельбы в кафе израильского города Рахат. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Сам момент нападения снял на видео один из посетителей кафе. В кадре виден человек, который ведёт беспорядочную стрельбу по людям.

Полиция задержала четырёх подозреваемых, это мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, сообщает "ТВ Центр".

Атака в Рахате - уже пятый теракт в Израиле на этой неделе. В четверг два человека были убиты и более десяти ранены в Тель-Авиве.

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