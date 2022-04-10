Минобороны показало тыловое снабжение десантников во время спецоперации

Военные обеспечены всем необходимым

Минобороны показало, как происходит тыловое обеспечение наших военных, которые задействованы в спецоперации по защите республик Донбасса. В места дислокации подразделений ВДВ организован бесперебойный подвоз боеприпасов и горючего.

В полевых условиях развёрнуты передвижные кухни, хлебопекарни и столовые. Для бойцов организовано трёхразовое питание. В меню - щи, мясные консервы с рисовой кашей - и чай.

Кроме того, работает пункт бытового обслуживания, где можно постирать одежду, пришить пуговицы, погладить бельё. Есть и мобильный банный комплекс, сообщает "ТВ Центр".

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