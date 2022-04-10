Вертолёты Ка-52 уничтожили колонну ВСУ с малой высоты

Поражены все цели

Ударные вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ. Видео распространило Министерство обороны России.

На кадрах видно, как экипажи вертолётов отрабатывают боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Лётчики действуют парами. На земле поражены колонна техники и зенитные установки.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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