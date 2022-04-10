Националисты захватили в порту Мариуполя иностранные корабли

Экипажи просят о помощи

Утром в Мариуполе боевики захватили два иностранных судна. Наши военные предпринимают всё необходимое для спасения экипажей. Уже освобождена большая часть порта.

Морской порт Мариуполя. Последний оплот националистов в южной части города. Оборона радикалов рушится на глазах. Сегодня уже более 70% территории – под контролем ополченцев и российских военных. С каждым днём сужается и кольцо вокруг "Азовмаша" и "Азовстали" в промзоне, сообщает "ТВ Центр".

Остатки боевиков блокируют в отдельно взятых домах. И уже не давая уйти – ликвидируют. Росгвардейцев и спецслужбы больше заинтересовали обнаруженные наборы - комплект реактивов для химической и радиоактивной разведки. И портативный идентификатор радиоизотопов производство США. Причем, предназначен он только для войск Пентагона и на Украину в качестве военной помощи официально не поставлялся. Это, заявляют в ДНР, лишний раз подтверждает - радикалам активно помогали американские военные инструкторы.

Под Харьковом на марше бронетехника российских десантников. За ними колонны танковых батальонов. В области идёт наступление на позиции ВСУ. Наземную группировку прикрывает штурмовая авиация и беспилотники. Одновременно с воздуха ударные дроны уничтожают позиции националистов.

В Херсонской области, военные тоже проводят операцию, но гуманитарную. В посёлок Станислав привезли людям продовольствие - консервы, тушёнка, макароны, масло, сахар. В местных магазинах продукты если и остались, то при нынешних ценах, доступны далеко не всем.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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