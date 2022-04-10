Генсек НАТО заявил о развёртывании сил на восточных границах

Альянс продолжит поставки оружия на Украину

Коллективный Запад продолжает открытую конфронтацию с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия на восточном фланге. Европейские столицы соревнуются в громких заявлениях об очередных поставках оружия Украине, а также изобретают всё новые санкции, которые бьют по самим же европейцам.

Зрители сразу двух итальянских театров не смогут увидеть постановку в исполнении украинской труппы. По словам артистов, Министерство культуры Украины запретило балет на музыку русского композитора Петра Ильича Чайковского.

От бессмысленных и глупых жестов дело доходит до реальных угроз. Страны НАТО будто бы не хотят слышать позицию Москвы и продолжают наращивать военную мощь на границе. Расти будут и объёмы поставок оружия на Украину. Лондон готов передать Киеву 120 бронемашин, новые противокорабельные ракетные системы, а также дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов. На какие цели пойдут эти средства - очевидно.

Эммануэль Макрон заявил о готовности Европы ввести новые санкции против России. Польша подтвердила намерение запретить поставки российского газа и угля в течение ближайших месяцев. Как выразился замминистра иностранных дел страны, чтобы подать хороший пример другим.

Впрочем, возможно, не такой уж и хороший. Особенно глядя на то, с какой скоростью растут цены на заправках в Старом и Новом Свете. Дональд Трамп назвал безудержную инфляцию в США катастрофой, сообщает "ТВ Центр".

Обратную сторону медали гуманитарного кризиса на Украине ощутили на себе и европейцы. По данным ООН, с начала конфликта страну покинули почти 11 с половиной миллионов украинских беженцев. Причём Европа, куда так отчаянно стремились многие, ожиданий не оправдала.

Тем временем в столице Монголии прошёл митинг в поддержку российской специальной военной операции. Участники акции собрались у памятника маршалу Жукову. С собой принесли российские, монгольские флаги и плакаты против американских биолабораторий. Поддержали нашу страну и болельщики сербского баскетбольного клуба.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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