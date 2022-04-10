Битва двух кандидатов: во Франции проходят президентские выборы

Шансы Макрона и Ле Пен - практически равные

Во Франции сегодня проходит первый тур президентских выборов. На высший пост претендуют 12 кандидатов. Но согласно опросам, шансы на победу есть только у двоих - действующего главы государства Эммануэля Макрона и лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Последние пять лет во Франции растёт недовольство граждан. Радикальные реформы разделили общество. Страна стоит перед выбором. Двенадцатые президентские выборы в истории Пятой республики обещают стать едва ли не самыми интригующими за последние годы, сообщает "ТВ Центр".

В континентальной Франции избирательные участки открылись утром. На заморских территориях ещё накануне. Действующий глава государства Эммануэль Макрон до последнего тянул с заявлением о намерении идти на второй срок. Предвыборную кампанию сократил до минимума - всего один митинг и встреча с избирателями. Хотел подчеркнуть, что занят делами поважнее и примерял на себя роль главного миротворца Европы, активно участвуя в переговорах с Владимиром Путиным. Вышло неубедительно. За несколько недель рейтинг политика рухнул на пять пунктов.

На этом и сыграла Марин Ле Пен. Формально она претендент от ультраправых, на деле она уже давно отошла от крайних взглядов. Ле Пен позиционирует себя как кандидат от народа в противовес Макрону - лидеру элит. Она делает упор на защиту экономических интересов людей в условиях энергетического и продовольственного кризиса, ратует за суверенитет и большую независимость Франции, предлагает выйти из НАТО.

Разрыв между ней и Макроном - минимальный. По данным опросов, всего 1%. Никогда кандидат от крайне правых не была так близка к победе. Ещё менее очевидным исход голосования делает нежелание французов идти на избирательные участки. Явка прогнозируется рекордно низкая. И это может спутать карты любому претенденту.

Череда кризисов - от пандемии до конфликта на Украине, попытки лидеров переключить внимание граждан с внутренних проблем на внешние привели к разочарованию и падению интереса к политике. Если кто-то из кандидатов наберёт абсолютное большинство голосов, второго тура не будет. Но в истории современной Франции такого ещё не случалось.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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