ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Битва двух кандидатов: во Франции проходят президентские выборы

12:03
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Шансы Макрона и Ле Пен - практически равные

Во Франции сегодня проходит первый тур президентских выборов. На высший пост претендуют 12 кандидатов. Но согласно опросам, шансы на победу есть только у двоих - действующего главы государства Эммануэля Макрона и лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Макрон обвинил польского премьера во вмешательстве в выборы

Последние пять лет во Франции растёт недовольство граждан. Радикальные реформы разделили общество. Страна стоит перед выбором. Двенадцатые президентские выборы в истории Пятой республики обещают стать едва ли не самыми интригующими за последние годы, сообщает "ТВ Центр".

В континентальной Франции избирательные участки открылись утром. На заморских территориях ещё накануне. Действующий глава государства Эммануэль Макрон до последнего тянул с заявлением о намерении идти на второй срок. Предвыборную кампанию сократил до минимума - всего один митинг и встреча с избирателями. Хотел подчеркнуть, что занят делами поважнее и примерял на себя роль главного миротворца Европы, активно участвуя в переговорах с Владимиром Путиным. Вышло неубедительно. За несколько недель рейтинг политика рухнул на пять пунктов.

На этом и сыграла Марин Ле Пен. Формально она претендент от ультраправых, на деле она уже давно отошла от крайних взглядов. Ле Пен позиционирует себя как кандидат от народа в противовес Макрону - лидеру элит. Она делает упор на защиту экономических интересов людей в условиях энергетического и продовольственного кризиса, ратует за суверенитет и большую независимость Франции, предлагает выйти из НАТО.

Разрыв между ней и Макроном - минимальный. По данным опросов, всего 1%. Никогда кандидат от крайне правых не была так близка к победе. Ещё менее очевидным исход голосования делает нежелание французов идти на избирательные участки. Явка прогнозируется рекордно низкая. И это может спутать карты любому претенденту.

Череда кризисов - от пандемии до конфликта на Украине, попытки лидеров переключить внимание граждан с внутренних проблем на внешние привели к разочарованию и падению интереса к политике. Если кто-то из кандидатов наберёт абсолютное большинство голосов, второго тура не будет. Но в истории современной Франции такого ещё не случалось.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Выборы во Франции
Выборы во Франции
Первый тур президентских выборов во Франции
Первый тур президентских выборов во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.