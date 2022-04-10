В Кремле выступили юные таланты России и мира

Среди участников - победители конкурса "Надежда Романсиады".

В Государственном Кремлёвском дворце состоялся концерт "Юные таланты России и мира". Участниками мероприятия стали лауреаты Международного детского конкурса "Надежда Романсиады".

Кроме российских вокалистов, на сцене выступили представители ряда зарубежных стран. В концерте принял участие квартет народных инструментов.

Своим блестящим выступлением юные артисты в очередной раз показали, что наша страна невероятно богата талантами, сообщает "ТВ Центр".

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