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В Кремле выступили юные таланты России и мира

12:15
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Среди участников - победители конкурса "Надежда Романсиады".

В Государственном Кремлёвском дворце состоялся концерт "Юные таланты России и мира". Участниками мероприятия стали лауреаты Международного детского конкурса "Надежда Романсиады".

Кроме российских вокалистов, на сцене выступили представители ряда зарубежных стран. В концерте принял участие квартет народных инструментов.

Своим блестящим выступлением юные артисты в очередной раз показали, что наша страна невероятно богата талантами, сообщает "ТВ Центр".

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