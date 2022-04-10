Москвичам показали знаменитый сибирский хоровод

В Кремле прошёл грандиозный концерт

Яркое, красочное зрелище - народные хореографические композиции под музыку филармонического оркестра. В Кремле с юбилейной программой выступил Академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко.

Прославленный красноярский коллектив посвятил концерт двухсотлетию образования Енисейской губернии. Более 60 танцовщиков исполнили хореографические сюиты "Сибирь моя" и "Енисейская ярмарка", сообщает "ТВ Центр".

Увидели зрители знаменитый хоровод и казачий пляс. Во время выступления на сцене артисты сменили более 400 костюмов. Равнодушных в зале - не осталось.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"