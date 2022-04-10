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Москвичам показали знаменитый сибирский хоровод

12:52
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

В Кремле прошёл грандиозный концерт

Яркое, красочное зрелище - народные хореографические композиции под музыку филармонического оркестра. В Кремле с юбилейной программой выступил Академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко.

Прославленный красноярский коллектив посвятил концерт двухсотлетию образования Енисейской губернии. Более 60 танцовщиков исполнили хореографические сюиты "Сибирь моя" и "Енисейская ярмарка", сообщает "ТВ Центр".

Увидели зрители знаменитый хоровод и казачий пляс. Во время выступления на сцене артисты сменили более 400 костюмов. Равнодушных в зале - не осталось.

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Академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко
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