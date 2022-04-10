На Украине уничтожена группа националистов и иностранных наёмников

Удар произведён по штабу нацбатальона

Российские военные нанесли минувшей ночью удар высокоточными ракетами по штабу одного из нацбатальонов в Днепропетровской области. Туда на днях прибыло пополнение из иностранных наёмников. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также на аэродроме Чугуев уничтожены пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а в небе над Украиной сбиты восемь беспилотников.

Авиация поразила за ночь 86 военных объектов Украины, в том числе, склады с горючим и боеприпасами, опорные пункты и места дислокации боевой техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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