Появились кадры новых ударов "Калибрами" с моря по объектам ВСУ

Залпы производились с фрегата Черноморского флота

Минобороны опубликовало кадры нанесения ударов ракетами "Калибр" по объектам ВСУ. Четыре ракеты были запущены с фрегата Черноморского флота. По сообщениям военных, все цели были поражены.

Ранее военные показали, как ударные вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику на Украине. Ракеты запускались с малых высот и поразили колонну техники и зенитные установки.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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