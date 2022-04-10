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Сбербанк изменил ставки по вкладам и кредитам

13:47
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Это сделано после снижения ключевой ставки ЦБ

Сбербанк скорректировал ставки по вкладам и потребительским кредитам. Минимальная ставка по кредитам снизилась с 21,9% до 19,9%. Максимальная ставка по вкладам на срок до трёх месяцев снизилась с 19% до 16%, сообщается на сайте банка.
Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Изменения ставок по кредитам и вкладам произошло после того, как Центробанк 8 апреля объявил о решении снизить ключевую ставку на три процентных пункта - с исторического максимума в  20% до 17%.

Повышение ставки ЦБ произошло 26 февраля на фоне санкций против крупных российских банков. После начала спецоперации на Украине платёжные системы Visa и Mastercard объявили об уходе из России, а против ключевых банков страны Запада ввели беспрецедентные санкции.

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