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Собянин рассказал о масштабной уборке Москвы после зимы

14:34
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

В столице моют улицы и площади

В Москву пришло долгожданное тепло, и коммунальные службы в полную силу продолжают масштабную весеннюю уборку. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

В столице моют улицы и площади, фасады домов и исторических зданий, фонтаны и памятники. Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки, лавочки.

16 апреля в столице пройдёт традиционный городской субботник. Его проводят каждый год для того, чтобы привести столицу в порядок после зимы.

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