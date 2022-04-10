В Красногорске вручили высокие награды участникам спецоперации

В церемонии принял участие замминистра обороны

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков вручил героям спецоперации боевые награды. Церемония прошла в военном госпитале имени Вишневского в Красногорске.

Бойцы получили из рук Булгакова Ордена Мужества и медали "За отвагу". Замминистра поблагодарил военнослужащих за проявленный героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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