Москвичей предупредили о затяжных ливнях

Сильные дожди начнутся в понедельник

Москвичей ждут затяжные дожди. За два дня может выпасть треть месячной нормы осадков.

Об ухудшении погоды предупредил жителей столичного региона ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его данным, дожди в Москве начнутся с утра в понедельник, 11 апреля, а прекратятся лишь к четвергу. После этого, до конца недели будет относительно солнечно и сухо.

"Начало недели в Центральной России ознаменуется сильными и продолжительными осадками с пиком интенсивности днём в понедельник и ночью во вторник. Виной тому станет связанный с черноморским циклоном атмосферный фронт", - рассказал синоптик в интервью РИА Новости.

Из-за пасмурной погоды упадёт температура. Днём 11 и 12 апреля будет не выше 5-7 градусов тепла, что на 4-5 градусов холоднее нормы.

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