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Путин и Лукашенко встретятся 12 апреля на космодроме "Восточный"

15:30
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Президенты проведут переговоры в День космонавтики

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в День космонавтики в знаковом месте – президенты проведут переговоры 12 апреля на космодроме "Восточный".
Лукашенко потребовал подключить Белоруссию к переговорам по Украине

Планы такой встречи есть в графике российского лидера, выдержки из которого озвучили в эфире программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Эту информацию после эфира программы подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сообщается, что лидеры России и Белоруссии посмотрят, как строится космодром и побеседуют с рабочими. Как ожидается, в этот день состоится и награждение космонавтов.

На двусторонних переговорах речь пойдёт о ситуации на Украине. Ранее Александр Лукашенко заявил, что он хочет выступить одним из гарантов безопасности и присоединиться к российско-украинским переговорам. Как сообщил корреспондент программы Павел Зарубин, эту инициативу в Москве поддержали.

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