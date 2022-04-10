Власти Москвы не планируют снижать темпы строительства

Будет построено более 300 объектов недвижимости

В этом году в Москве планируется построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, более 90 километров дорог, девять станций Большой кольцевой линии. Темпы строительства в столице снижаться не будут, написал в своём Telegram-канале Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что строительный сектор даёт рабочие места многим отраслям: производителям отечественных стройматериалов, сферам ЖКХ и логистики.

По словам Собянина, в этом году в столице будет введено в строй свыше 330 объектов недвижимости - жилых домов, объектов здравоохранения, культуры и спорта.

Также не будут остановлены масштабные программы развития бывших промышленных зон, реновации, комплексного освоения территорий Новой Москвы.

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