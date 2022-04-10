Власти Одессы не дали жителям отметить годовщину освобождения города от фашистов

Они ввели комендантский час

Ровно 78 лет назад советские войска освободили Одессу. В этот день в 1944 году красноармейцы под командованием генерала армии Родиона Малиновского отбили у фашистов этот важнейший черноморский портовый город, который они удерживали три года.

Правда отметить этот праздник массовыми мероприятиями жители не смогут. Ведь город вновь под контролем нацистов. Власти специально ввели комендантский час. Он действует с вечера 9 апреля до утра 11 апреля.

Одесситам запрещено выходить на улицу и посещать общественные места без специальных пропусков и удостоверений. Но для местных жителей эта годовщина настолько важна, что они ещё накануне принесли цветы к подножию памятника Неизвестному Матросу на Аллее Славы, сообщает "ТВ Центр".

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