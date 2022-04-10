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Власти Одессы не дали жителям отметить годовщину освобождения города от фашистов

16:41
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Они ввели комендантский час

Ровно 78 лет назад советские войска освободили Одессу. В этот день в 1944 году красноармейцы под командованием генерала армии Родиона Малиновского отбили у фашистов этот важнейший черноморский портовый город, который они удерживали три года.
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Правда отметить этот праздник массовыми мероприятиями жители не смогут. Ведь город вновь под контролем нацистов. Власти специально ввели комендантский час. Он действует с вечера 9 апреля до утра 11 апреля.

Одесситам запрещено выходить на улицу и посещать общественные места без специальных пропусков и удостоверений. Но для местных жителей эта годовщина настолько важна, что они ещё накануне принесли цветы к подножию памятника Неизвестному Матросу на Аллее Славы, сообщает "ТВ Центр".

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