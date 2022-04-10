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В Испании обнаружена подпольная мастерская по изготовлению чучел

18:03
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Установлен владелец незаконного бизнеса

В пригороде испанской Валенсии правоохранители пресекли деятельность крупной подпольной мастерской, где делали чучела из редких и исчезающих видов животных.
В Солнечногорске нашли подпольную нарколабораторию

На складе площадью 50 тысяч квадратных метров обнаружены свыше тысячи экземпляров. Среди них - вымерший в дикой природе ятаган орикс, бенгальский тигр, носорог, белый медведь, гепард; большое количество бивней, мебель из частей тел слонов, обивка для кресел из кожи крокодила.

Общую стоимость изъятых материалов специалисты оценили приблизительно в 29 миллионов евро. Владелец незаконного бизнеса установлен. Он пока не арестован.

Его обвиняют в контрабанде и истреблении охраняемых государством видов животных. Выйти на след нарушителей помогли объявления в интернете о продаже чучел зверей, сообщает "ТВ Центр".

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