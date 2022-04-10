Волонтёры "ЕР" направили ещё 1,5 тонны гуманитарных грузов детям Донбасса

Его привезли в Подмосковье

Партия "Единая Россия" передала беженцам из Донбасса ещё полторы тонны продуктов, одежды, постельных принадлежностей и посуды. Волонтёры московского отделения "ЕР" доставили гуманитарный груз для детей в пункт временного размещения в санатории "Родник" под Пушкино.

Ещё до начала спецоперации сюда были эвакуированы мамы с детьми – 135 человек. Они собирались в спешке и не смогли взять всё необходимое. Сегодня им привезли, помимо гуманитарной помощи, детские книги, игрушки и сладости.

Региональный координатор партийного проекта "Детский спорт", глава Царицыно Дмитрий Хлестов организовал для детей развлекательную программу: конкурсы с ростовыми куклами и увлекательные мастер-классы. А мастер спорта России Алексей Рыгин провёл с ребятами спортивную разминку.

Сейчас детям нужна атмосфера спокойствия, заботы и любви, сказала замглавы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

2 апреля волонтёры "Единой России" уже привозили гуманитарный груз беженцам из Донбасса. Его доставили в деревню Тарбушево под Коломной, там находится ещё один лагерь с переселенцами.

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