В Курской области введён предпоследний уровень террористической опасности

Это сделано из-за возможных провокаций со стороны Украины

В Курской области введён высокий уровень террористической опасности. Такое решение принял глава региона Роман Старовойт в связи с возможными провокациями со стороны Украины.

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность и обращать внимание на бесхозные предметы. О подозрительных гражданах тоже нужно сообщать в полицию.

На время действия высокого уровня террористической опасности в области будут установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция. Также усилят уличное патрулирование.

9 апреля пограничный пост в Курской области обстреляли из миномётов со стороны Украины. Пострадавших и разрушений нет.

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