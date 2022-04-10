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В Мариуполе освобождены захваченные националистами иностранные моряки

18:18
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Очаг сопротивления переместился в промзону

В порту Мариуполя бойцы ДНР и российские военные провели совместную операцию по освобождению экипажей двух иностранных судов. Их взяли в заложники националисты.
Националисты захватили в порту Мариуполя иностранные корабли

Спасены из плена 47 человек из Азербайджана и Египта. Они находились на заблокированных в порту кораблях, сообщили в народной милиции Донецкой народной республики. Среди освобождённых были также граждане России и Украины.

Тем временем главный очаг сопротивления националистов в Мариуполе переместился в промзону. Город освобождён практически полностью.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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