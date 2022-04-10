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Канцлер Австрии проведёт в Москве переговоры с Путиным

19:53
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Встреча назначена на 11 апреля

11 апреля в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Лукашенко встретятся 12 апреля на космодроме "Восточный"

Ранее в ведомстве федерального канцлера также подтвердили информацию австрийских СМИ о том, что Нехаммер намерен посетить Москву в ближайший понедельник.

Австрийская газета Kronen Zeitung узнала из своих источников детали предстоящего визита канцлера в Москву. Поездка Нехаммера согласована с главой Еврокомиссии и канцлером ФРГ. Глава австрийского правительства хочет навести в России мосты и перевести ситуацию на Украине в мирное русло, утверждает издание.

9 апреля Карл Нехаммер посетил Киев, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день на Украину приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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