Канцлер Австрии проведёт в Москве переговоры с Путиным

Встреча назначена на 11 апреля

11 апреля в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в ведомстве федерального канцлера также подтвердили информацию австрийских СМИ о том, что Нехаммер намерен посетить Москву в ближайший понедельник.

Австрийская газета Kronen Zeitung узнала из своих источников детали предстоящего визита канцлера в Москву. Поездка Нехаммера согласована с главой Еврокомиссии и канцлером ФРГ. Глава австрийского правительства хочет навести в России мосты и перевести ситуацию на Украине в мирное русло, утверждает издание.

9 апреля Карл Нехаммер посетил Киев, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день на Украину приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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