Их снова обвинят в убийстве мирных жителей

Украинские власти готовят несколько провокаций по обвинению российских военных в массовых убийствах на Украине. Для этого привлечены западные журналисты, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В частности, в населённом пункте Раговка под Киевом планируется провести провокацию с организацией постановочных съёмок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц. В убийствах будут обвинены российские военные. На место съёмок доставят судебно-медицинских экспертов.

Ещё одна постановка готовится в городе Кремянная Северодонецкого района. Там хотят снять фейковое видео с обстрелом машин скорой помощи. На место уже прибыли журналисты западных СМИ.

В Минобороны подчёркивают, что такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к своему народу.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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