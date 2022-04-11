Два человека погибли при взрыве газа в Подмосковье

Инцидент произошел в городе Ступино

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном городе Ступино. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что взрыв произошел в квартире на четвертом этаже дома в Центральном переулке. Обрушились внешние панели и внутриквартирные перегородки, выбиты окна. Возник пожар на площади 1,5 кв. м, к настоящему времени он потушен.

После происшествия из дома эвакуировали 60 человек, в том числе десять детей. К ликвидации последствий происшествия привлечены специалисты отрядов "Центроспас" и "Лидер", всего 119 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек и 11 единиц техники.

Прокуратура организовала доследственную проверку, следователи устанавливают причины и обстоятельства взрыва, сообщает ТАСС.

Источник в экстренных службах рассказал, что под завалами дома, по предварительным данным, не осталось людей. Причиной взрыва газа в жилом доме в Подмосковье могла стать неисправность газового оборудования.

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