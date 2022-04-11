Макрон лидирует в первом туре президентских выборов во Франции

Обработано 97% бюллетеней

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует при подведении итогов выборов главы государства, которые прошли в воскресенье, 10 апреля. После обработки 97% бюллетеней Макрон набирает 27,6% голосов.

Второе место с 23,41% занимает лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Третьим с 21,95% является глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Поскольку ни один из кандидатов не сумел набрать половину голосов, во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Он назначен на 24 апреля, сообщает РИА Новости.

Марин Ле Пен перед выборами заявляла, что не поддерживает действия Евросоюза в отношении Москвы, поскольку не хочет, "чтобы французы покончили с собой из-за санкций, принятых нашими лидерами, которые не учитывают повседневную жизнь наших соотечественников".

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