Минфин России пообещал судиться за попытку Запада объявить дефолт

Москва готова доказать выполнение своих обязательств

Сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт в России. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал глава российского Министерства финансов Антон Силуанов.

Министр напомнил, что Западом заблокированы российские валютные счета, не проводятся платежи, которые предназначались для расчета с держателями облигаций. Это сделано для того, чтобы Российская Федерация не могла заплатить по своим долгам.

Однако даже в таких условиях мы заплатили держателям еврооблигаций — резидентам Российской Федерации причитающиеся им выплаты в рублях. Также Москва поступила в отношении выплат по еврооблигациям перед иностранными инвесторами, заявил Силуанов.

Если ведется экономическая и финансовая война против нашей страны, мы вынуждены реагировать, при этом выполняя все свои обязательства, подчеркнул глава Минфина. Он предупредил в интервью "Известиям", что Россия готова отстаивать свою позицию в суде, предъявив подтверждения своих усилий заплатить как в валюте, так и в рублях.

Ранее Силуанов заявлял, что Российская Федерация имеет необходимые средства и выполняет обязательства путем перечисления денег на счета держателей наших еврооблигаций, однако западная банковская структура тормозит зачисление этих средств конкретным получателям.

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