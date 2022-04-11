В Крыму сбит украинский беспилотник

Сработала система ПВО

Средства противовоздушной обороны ликвидировали на севере Крыма украинский беспилотник. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказал источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника РИА Новости, дрон был сбит в районе поселка Таврический Красноперекопского района.

Обломками сбитого беспилотника поврежден один из жилых домов, никто не пострадал.

На месте происшествия работают представители силовых ведомств Крыма.

10 апреля Минобороны России сообщило, что в ходе спецоперации по защите республик Донбасса в небе над Украиной были сбиты еще восемь беспилотников.

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