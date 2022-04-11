Опубликовано видео пуска ракеты "Искандер" на Украине

Кадры распространило Минобороны России

Минобороны России показало видео о работе расчетов оперативно-тактических комплексов "Искандер" в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Наши вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ высокоточным оружием. На съемках видно, как ракета набирает скорость, высоту, и направляется в заданный квадрат. А пусковая установка быстро переходит из боевого положения в походное и меняет место дислокации. Несмотря на огромную мощь "Искандера", его главное преимущество - точность поражения.

"Нашей батарее поступали такие цели, как РЛС, командные пункты противника, пункты управления противника, склады ГСМ, ракетно-тактического вооружения. Наверное, самая значимая задача для нашей батареи - поражение РЛС. Задача поступила внезапно, и времени на подготовку было не так уж много, но благодаря слаженности коллектива мы справились с этой задачей и поразили цель", - сказал Сергей, командир стартовой батареи.

В Херсонской области наши военнослужащие провели разминирование и вывоз боеприпасов из детского сада в одном из освобожденных населенных пунктов. Украинские националисты часть дошкольного учреждения переоборудовали в военный объект, чтобы фактически была возможность использовать детей, как живой щит.

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