Южную Осетию ждет второй тур президентских выборов

Во второй тур вышли Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев

На выборах президента Южной Осетии определились кандидаты, которые встретятся во втором туре. Это действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев.

Как сообщили в Центризбиркоме, явка превысила 82 процента. По оценке международных наблюдателей, голосование прошло без нарушений, серьезных жалоб не поступало.

Всего на высший пост Южной Осетии претендовали пять человек. В республике работали 72 избирательных участка, проголосовать также можно было во Владикавказе, Москве и Сухуме.

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