Китай обновил рекорд по числу заболевших коронавирусом

За сутки - больше 27 тысяч заболевших

В Китае увеличилось число заболевших новым штаммом ковида - в сутки инфицированных уже больше 27 тысяч.

Напряженная ситуация - в Шанхае, несмотря на то, что город полностью изолирован. 26-миллионный мегаполис - на карантине. Жители сидят по домам, и выходят только для того, чтобы пройти обязательное тестирование. Общественный транспорт не работает, предприятия закрыты, улицы патрулируют военные. Местным медикам помогают 10 тысяч врачей со всех регионов.

По приблизительным подсчетам, две недели изоляции Шанхая обойдутся китайской экономике в 30 миллиардов долларов.

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