Астрономы открыли древнейшую галактику

В ее центре может находиться сверхмассивная черная дыра

Древнейшую галактику, возникшую сразу после Большого взрыва, открыла международная группа астрономов. Скопление звёзд излучает аномальное количество энергии. Специалисты считают, что в её центре может находиться сверхмассивная чёрная дыра.

Необычную звёздную систему обнаружили на расстоянии в 13 с половиной миллиардов световых лет от Земли. Она получила название HD1. Учёные признаются: они ожидали найти нечто подобное. Знали примерные характеристики цветового спектра. Но когда увиденное совпало с предположениями, были поражены.

"Мы видим звёздную систему, в ней уже происходят очень бурно процессы рождения новых звёзд, и это, конечно, нам позволит многое узнать о том, как образовывались звёзды и в нашей галактике в далёком прошлом. То есть, в конечном счёте, о том пути, который привёл к нашему появлению", - сказал Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН.

Невероятно яркое сияние в ультрафиолетовом излучении. Значит, внутри галактики идут процессы с выделением мощнейшей энергии. Или шли миллиарды лет назад, а до нас отголоски долетают только сейчас. Откуда взялась эта энергия - главный вопрос, над которым ломают голову астрономы. Многочасовые наблюдения с помощью наземных телескопов лишь частично прояснили картину. Основных гипотез две. Первая - HD1 способна с невероятной быстротой формировать звёзды до ста светящихся небесных тел в год. Да и сами они могут быть аномальными. А также самыми древними - из первой популяции звёзд, образовавшихся во Вселенной. Ранее такие практически не наблюдали.

"Самая первая популяция звёзд, сформировавшихся во Вселенной, была массивнее, ярче и горячее, чем современные звёзды. Если мы предположим, что звёзды, образовавшиеся в этой галактике, являются первыми, тогда её свойства можно было бы объяснить гораздо проще. Фактически звёзды этой популяции способны производить больше ультрафиолетового света, чем обычные. Это может прояснить экстремальные характеристики HD1, в частности, её исключительную яркость", - заявил физик Фабио Пакуччи.

А ещё в центре галактики-рекордсмена может находиться чёрная дыра - самая ранняя из всех известных. И сверхмассивная - в 100 миллионов раз тяжелее Солнца. Предположительно, она образовалась вскоре после Большого взрыва - через 300 миллионов лет. По космическим меркам, всего ничего. Но это пока предположения. Теперь астрономы должны перепроверить данные и подтвердить или опровергнуть свои теории. Гигантское расстояние от древней галактики до нашей планеты усложняет задачу. Впереди - колоссальная работа.

Кристина Мамиконян, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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