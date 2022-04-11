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Минобороны рассказало о мужестве российских солдат и офицеров

08:40
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Названы новые имена героев спецоперации

Российские солдаты и офицеры проявляют мужество в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Так, сержант Василий Верхушкин обнаружил диверсионно-разведывательную группу из 19 националистов, вооруженных автоматами и гранатометами. Они пытались скрытно проникнуть  к месту хранения  боеприпасов нашего десантного подразделения.  Василий доложил обстановку командованию, а сам вступил в бой с превосходящими силами неприятеля. Несмотря на полученное ранение, продолжал сдерживать врага до прибытия подкрепления. В ходе контрнаступления диверсанты были уничтожены.

Группа старшего лейтенанта Сайрана Жусупова, в которую входят сержант Анатолий Кишканов и рядовой Алексей Непомнящих разминируют  дороги и социально-значимые объекты. Фугасы оставляют отступающие националисты. В ходе инженерной разведки одного из освобожденных населенных пунктов подразделением Жусупова обезврежены 15 самодельных взрывных устройств и 7 противотанковых мин. А за все время операции разминировано 600 километров путей.
 

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