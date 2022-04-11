Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Ступине

Возбуждено уголовное дело

Жертвами взрыва газа в подмосковном Ступине стали два человека, семь пострадали. На 4-м и 5-м этажах дома произошло обрушение внешних панелей, в нескольких квартирах разрушены внутренние перегородки, в окнах выбиты стёкла.

На месте работают все экстренные службы. Для разборки конструкций и ликвидации последствий направлены специалисты отрядов "Центроспас" и "Лидер". Возбуждено уголовное дело.

"В квартире на 4-м этаже в 4-м подъезде произошел взрыв бытового газа с обрушением внешних панелей и внутриквартирных перегородок. В результате взрыва возникло горение на площади полтора квадратных метра ликвидировано, пострадали 7 человек, из них 2 погибло, эвакуировано 60 человек, среди них 10 детей", - заявил Сергей Война, заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области.

Предварительная причина – утечка газа из-за неисправности газового оборудования, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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