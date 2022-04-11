Минобороны: Украина готовит провокацию в Киевской области

Постановочное видео, направленное против ВС России, планируют снять в Раговке

Киев при поддержке ряда стран Запада готовит очередные провокации в отношении российских ВС. Об этом заявил представитель Минобороны Михаил Мизинцев.

Он отметил, что в Белогоровке Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала и планируют их взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР.

А в город Кремянная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании больницы репортёры зарубежных СМИ, чтобы зафиксировать подготовленную ВСУ провокацию с обстрелом якобы нашими военнослужащими автомобилей скорой помощи.

"В населённом пункте Раговка Киевской области планируется провести провокацию с организацией постановочных съёмок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими. С целью придания большей достоверности данной провокации, к съёмкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции. Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права", - заявил Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"