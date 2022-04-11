США заподозрили в причастности к смене власти в Пакистане

В стране проходят массовые митинги

На улицы пакистанских городов вышли десятки тысяч человек, чтобы выразить поддержку бывшему премьеру Имрану Хану. В субботу вотум недоверия ему вынес парламент страны.

По словам Хана, к смене власти причастны США - Вашингтон не устраивала независимая внешняя политика, которую он проводил. Массовые митинги прошли во всех крупных городах. Больше всего противников госпереворота собралось в столице - Исламабаде. Сегодня Национальное собрание Пакистана рассмотрит кандидатуры на пост главы правительства.

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