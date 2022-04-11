ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США заподозрили в причастности к смене власти в Пакистане

10:05
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

В стране проходят массовые митинги

На улицы пакистанских городов вышли десятки тысяч человек, чтобы выразить поддержку бывшему премьеру Имрану Хану. В субботу вотум недоверия ему вынес парламент страны.

По словам Хана, к смене власти причастны США - Вашингтон не устраивала независимая внешняя политика, которую он проводил. Массовые митинги прошли во всех крупных городах. Больше всего противников госпереворота собралось в столице - Исламабаде. Сегодня Национальное собрание Пакистана  рассмотрит кандидатуры на пост главы правительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Протесты в Пакистане
Протесты в Пакистане
Протесты в Пакистане
Протесты в Пакистане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.