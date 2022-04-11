Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Подмосковье

Погибли два человека

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступино, в результате которого погибли два человека. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК России).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. На место происшествия для координации действий сотрудников выехал руководитель подмосковного главка Следкома Александр Стариков.

Ситуация держит на личном контроле глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил руководству города Ступино организовать размещение жильцов дома, в котором произошел взрыв, сообщает АГН "Москва".

Взрыв произошел ранним утром 11 апреля в квартире на четвертом этаже дома в Центральном переулке. Обрушились внешние панели и внутриквартирные перегородки, выбиты окна. Возник пожар на площади 1,5 кв. м.

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