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Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Подмосковье

09:37
  • понедельник
  • 11 апреля 2022

Погибли два человека

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступино, в результате которого погибли два человека. Об этом в понедельник, 11 апреля, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.
В жилом доме в Воронеже взорвался газ

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК России).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. На место происшествия для координации действий сотрудников выехал руководитель подмосковного главка Следкома Александр Стариков.

Ситуация держит на личном контроле глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил руководству города Ступино организовать размещение жильцов дома, в котором произошел взрыв, сообщает АГН "Москва".

Взрыв произошел ранним утром 11 апреля в квартире на четвертом этаже дома в Центральном переулке. Обрушились внешние панели и внутриквартирные перегородки, выбиты окна. Возник пожар на площади 1,5 кв. м.

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Взрыв газа в Ступине
Взрыв газа в Ступине
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